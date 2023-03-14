В Крыму произошел крупный пожар на складе игрушек

В Симферополе на складе игрушек на улице Западной произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщили в ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило диспетчеру 14 марта в 04:43. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажное складское здание. К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники.

Прокуратура Крыма взяла на контроль работу по установлению причин возгорания. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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