Глава Удмуртии прокомментировал жалобы жителей на некачественную уборку снега

В столице Удмуртии за последнюю неделю проверили 550 объектов, среди которых на 30 зафиксировали снежные навесы. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По данным Центра управления регионом, за прошедшую неделю количество обращений из-за снега и сосулек на крышах увеличилось в два раза и достигло 30. Также выросло число жалоб на некачественную уборку снега.

«У нас как обычно внезапно пришла зима, теперь внезапно пришла весна. Я, конечно, иронизирую. У нас не везде, к сожалению, добросовестные и управляющие компании, и ТСЖ, и собственники зданий. Как результат, уже несколько случаев падения снега с крыш. Коллеги, ну мы все знаем, что происходит весной. Пока, слава богу, без жертв, но пострадавшие уже есть»,— рассказал Александр Бречалов.

Руководитель региона напомнил, что своевременная очистка кровель от снега и сосулек, содержание тротуаров и проезжей части на придомовой территории, вывоз снега — обязанность УК и ТСЖ, подрядных организаций. Если дом частный, то его содержание — обязанность собственников. Аналогичная ситуация с коммерческими зданиями. «Но у нас собственники разные, иной раз и даже зачастую им нужно напоминать, что они собственнику и несут ответственность»,— подчеркнул господин Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что поручение по увеличению рейдов Госжилинспекция уже получила. К контролю просят подключаться и местных жителей.