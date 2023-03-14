Над Белгородской областью ночью сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 14 марта над регионом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, пострадавших нет. Местные администрации проводят подомовой обход для выявления возможных повреждений или разрушений.

В сообщении господина Гладкова во «ВКонтакте» также сообщается, что женщина, которая пострадала 13 марта во время обстрела, находится в реанимации. «Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву»,— написал глава региона.

Накануне господин Гладков сообщил, что утром 13 марта над областью сработала система ПВО, было сбито четыре ракеты. Ранения получила местная жительница, при поступлении в больницу у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Врачи провели ей операцию, писал глава региона.

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