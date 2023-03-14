Губернатор Дона поручил устранить ямы на дорогах области до 1 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что работы по ликвидации ямочности на дорогах региона должны быть проведены до 1 мая. О планах властей глава области рассказал в эфире телепередачи «О главном» вечером 13 марта.

«Первое, что мы должны сделать — до 1 мая текущего года успеть ликвидировать ямы. Их после зимы появилось много. Акцентирую внимание, что необходимо ускорять эти работы, не нарушая технологию. Реакция на такие объекты на муниципальном уровне должна быть мгновенной», — пояснил Василий Голубев в ходе передачи.

Власти Ростова-на-Дону в тот же вечер сообщили, что в первые два месяца текущего года в городе восстановлено дорожное полотно на площади 19,8 тыс. кв. м.