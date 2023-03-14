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В Ростове выполнен ямочный ремонт дорог на площади 19,8 тыс. кв. м. в 2023 году

В донской столице за первые два месяца текущего года дорожники провели ямочный ремонт дорожного покрытия на общей площади 19,8 тыс. кв. м., отчитались в пресс-службе администрации Ростова.

Так, в течение прошлой недели были ликвидированы ямы на дорогах Пролетарского, Первомайского, Ворошиловского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов. На текущей неделе будет восстановлено дорожное покрытие на ул. Пацаева, ул. Тимошенко, ул. Менжинского, пер. Нахичеванском и др. В устранении ямочности на дорогах Ростова задействованы 5 заводов и 10 бригад.

Анастасия Назарова

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