В Ростове выполнен ямочный ремонт дорог на площади 19,8 тыс. кв. м. в 2023 году

В донской столице за первые два месяца текущего года дорожники провели ямочный ремонт дорожного покрытия на общей площади 19,8 тыс. кв. м., отчитались в пресс-службе администрации Ростова.

Так, в течение прошлой недели были ликвидированы ямы на дорогах Пролетарского, Первомайского, Ворошиловского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов. На текущей неделе будет восстановлено дорожное покрытие на ул. Пацаева, ул. Тимошенко, ул. Менжинского, пер. Нахичеванском и др. В устранении ямочности на дорогах Ростова задействованы 5 заводов и 10 бригад.

Анастасия Назарова