28% жителей Ижевска поддерживают запрет на усыновление в недружественные страны

В столице Удмуртии 28% опрошенных жителей поддерживают законодательную инициативу о запрете на усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 22% ижевчан считают, что нужно в целом запретить усыновление для родителей из других стран.

Однако 27% опрошенных жителей Ижевска возражают против данной законодательной инициативы. В качестве аргумента ижевчане заявляют, что человеческие качества приемных родителей важнее происхождения.

Отмечается, что противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту. Бездетные также респонденты также чаще выступают против запрета на иностранное усыновление, чем те, кто имеет детей — 32% и 23% соответственно.