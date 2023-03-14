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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа обсуждает борьбу с аномальными скачками цен на акции третьего эшелона

Московская биржа определяет меры для борьбы с «нестандартным движениям цен» акций третьего эшелона. С участниками торгов обсуждается возможность дискретных аукционов по всем бумагам при значительном отклонении цены, а также более узкие ценовые коридоры «для бумаг с небольшим free-float» (в свободном обращении).

«Мы обсуждаем с участниками торгов и регулятором дополнительные меры противодействия нестандартным движениям цен активов третьего эшелона. <...> На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить рано»,— сказал представитель Мосбиржи РБК. Он отметил, что на площадки уже используются некоторые механизмы контроля за аномальным изменением котировок, например, с 2019 года применяется временное сужение ценового коридора при существенном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей.

Мосбиржа также проводит работу с эмитентами. Она направлена на «предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров», а также на большую информационную открытость в работе с инвесторами.

Центробанк ранее в марте сообщил, что ведет работу с Мосбиржей над механизмом, который позволит избежать необоснованного завышения цен на низколиквидные активы. Банк России фиксировал «краткосрочный взрывной рост» цен на акции третьего эшелона в начале года. Это происходило на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов. Регулятор опасается формирования пузырей, которые при негативном сценарии может вызвать «коррекцию всего рынка».

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» «Котировки акций берут на контроль».

Леонид Уварчев

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