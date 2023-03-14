Госдеп хочет, чтобы Си во время визита побудил РФ к прекращению конфликта с Украиной

Администрация Джо Байдена хотела бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию для прекращения боевых действий на Украине, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Так он ответил на вопрос о том, чего Вашингтон ожидает от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«В мире есть страны, которые поддерживают такие отношения с Россией, каких не поддерживаем мы. Китай находится на вершине этого списка с точки зрения отношений с Россией и рычагов влияния на нее. Мы хотели бы, чтобы страны по всему миру использовали эти отношения и рычаги влияния, чтобы помочь убедить РФ прекратить эту жестокую войну»,— сказал господин Прайс журналистам. Его слова приведены на сайте Госдепа.

The Wall Street Journal накануне, 13 марта, сообщила, что Си Цзиньпин уже на следующей неделе намерен посетить с визитом Москву и встретиться с Владимиром Путиным. После этого он может провести переговоры по видеосвязи с Владимиром Зеленским. По данным собеседников издания, Си Цзиньпин, кроме визита в Россию, также собирается посетить ряд европейских стран, хотя «полный маршрут поездки не подтвержден».

О планах Пекина — в материале «Ъ» «Китайский мир лучше мира без Китая».

Леонид Уварчев