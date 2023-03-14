В Пермь зашел новый дилер подержанных авто

Компания Crystal Motors, развивающая сеть салонов автомобилей с пробегом в разных городах, открыла филиал в Перми. Информация об этом появилась на сайте компании. По данным «Google maps», салон Crystal Motors расположился на ул. Спешилова, 101а, в бывшем дилерском центре Lucky Motors Nissan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее источники на автомобильном рынке сообщали, что екатеринбургская компания Lucky Motors может продать свой единственный салон в Перми другому дилеру из Свердловской области — Crystal Motors, ранее не имевшему здесь представительства. В Lucky Motors подтверждали готовящуюся продажу дилерского центра, но не сообщали, кому он будет продан. В Crystal Motors намерение купить актив опровергали. 1 марта дилерский центр Lucky Motors Nissan на ул. Спешилова, 101а официально объявил о прекращении работы.

Компания Crystal Motors была основана в Екатеринбурге в 2011 году. Активно предоставляет услуги трейд-ин, комиссионной продажи и обмена автомобилей. На данный момент, помимо столицы Свердловской области и Перми, компания присутствует еще в десяти городах: Челябинске, Тюмени, Сургуте, Омске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Новокузнецке и Красноярске. Управляет сетью ООО «Авалон», 100% в уставном капитале которого принадлежат уроженцу Чусовского района Пермского края Артуру Шарафиддинову. Выручка общества за 2021 год — 176,9 млн руб., чистый убыток — 14,4 млн руб.