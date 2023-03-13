Две женщины пострадали в ДТП с автобусом ООО «СамараАвтоГаз»

Автобус ООО «СамараАвтоГаз» наехал на опору уличного освещения на ул. Стара-Загора в Самаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 13 марта. В результате ДТП пострадали две женщины. Всего в салоне автобуса ООО «СамараАвтоГаз», работавшего по маршруту №47, находилось 30 человек.

Сотрудники устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, выясняют все подробности происшествия.

ДТП на ул. Стара-Загора стало третьим с начала года для ООО «СамараАвтоГаз». Неделей ранее автобус данной организации наехал на опору уличного освещения на ул. Мичурина. В результате происшествия была госпитализирована пожилая пассажирка. В январе текущего года горел автобус на ул. Ново-Садовой.

Евгений Чернов