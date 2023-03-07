Пожилая женщина пострадала в результате аварии с участием автобуса ООО «СамараАвтоГаз»

Автобус ООО «СамараАвтоГаз» наехал на опору уличного освещения на улице Мичурина в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 6 марта. В результате ДТП пострадала женщина 1946 года рождения, она была направлена на обследование в ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

На момент столкновения в автобусе находилось 20 человек.

Ранее сообщалось, что 10 января, в Самаре горел рейсовый автобус «ЛиАЗ», работавший на маршруте №50. Перевозками занимается ООО «СамараАвтоГаз».

Андрей Сазонов