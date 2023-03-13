Салливан сообщил о планах США, Великобритании и Австралии разработать подлодку с ядерной установкой

В течение 2030-х годов США планируют поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh, File / AP Джейк Салливан

Фото: Susan Walsh, File / AP

До этого времени, рассказал он, в Австралии будут базироваться подводные лодки США и Великобритании на ротационной основе. Окончательной целью трехстороннего оборонного союза AUKUS станет разработка субмарин с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, сообщил Джейк Салливан.

В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США создали оборонный альянс AUKUS. В рамках трехстороннего соглашения военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подлодки, первые из них должны поступить на вооружение в 2036 году. Газета The Wall Street Journal сообщала, что на производство атомных подлодок понадобятся миллиарды долларов.

Сегодня, 13 марта, президент США Джо Байден, а также премьеры Великобритании и Австралии Риши Сунак и Энтони Албаниз встретятся в Сан-Диего, чтобы обсудить ключевые принципы и особенности AUKUS.

Подробнее — в материале «Ъ» «Болезненный AUKUS».

Лусине Баласян