Электросетевое имущество муниципалитетов региона, которое предполагалось консолидировать в учрежденном краевыми властями ООО «Краевая сетевая компания», теперь планируется передать другому предприятию — недавно созданному ПКГУП «Краевые электрические сети», собственником которого выступило краевое минЖКХ. По словам источников «Ъ-Прикамье», ожидается, что это облегчит процесс передачи функций по управлению электросетями на краевой уровень: ПКГУП должно вызвать больше доверия у муниципальных властей, не все из которых соглашались отдавать эти полномочия ООО. Эксперты считают, что организационно-правовая форма краевой компании не имеет принципиального значения и качество ее работы в большей степени будет зависеть от надежности финансирования и степени контроля со стороны учредителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети», работавшее при местной администрации, 3 марта было реорганизовано в ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). По данным «СПАРК-Интерфакс», теперь единственный учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. У ПКГУП уже появилась отдельная страница на сайте министерства. По информации на ней, новую организацию возглавил Вадим Локтин, бывший директор филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Сообщается, что основной деятельностью ПКГУП будет передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям энергопринимающих устройств юридических и физических лиц. Предприятие также будет осуществлять строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией, производство электромонтажных работ, ремонт и обслуживание сетей и транс­форматоров.

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков пояснил «Ъ-Прикамье», что муниципальное предприятие реорганизовано в соответствии с законом о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти, принятый Законодательным собранием Пермского края в декабре прошлого года. По словам господина Шестакова, теперь электросетевое имущество Чернушки принадлежит новому ПКГУП. «Изначально его планировалось передать частной компании, но мы выступали против. Государственное предприятие является более надежной структурой. Просто раньше оно было муниципальным, теперь точно такое же, но уже краевое»,— отметил глава округа.

В минЖКХ Прикамья подтвердили, что электросетевое имущество муниципалитетов планируется передать в ведение КЭС. Какие функции будет выполнять изначально созданное для этих целей ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), в минЖКХ не прокомментировали.

О намерении краевых властей консолидировать муниципальное электросетевое имущество стало известно осенью 2022 года, когда на рассмотрение заксобрания поступил соответствующий законопроект. Свою инициативу забрать полномочия по электроснабжению на краевой уровень в правительстве обосновывали тем, что это поможет более эффективно управлять имуществом и найти средства на обновление изношенной муниципальной инфраструктуры, на которое у местных властей не хватает ресурсов. У самих парламентариев, а также у прокуратуры и региональной конт­рольно-счетной палаты возникали вопросы к законопроекту, однако в итоге в декабре прошлого года он был утвержден.

Предполагалось, что имущество будет объединено и передано в управление ООО «Краевая сетевая компания», которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). ООО было создано еще до принятия закона, в августе 2021 года. Этой компании успели передать муниципальные электросети Губахи и Звездного, однако суд, по требованию прокуратуры, признал передачу незаконной.

Из муниципальных властей против передачи сетей КСК выступало не только руководство Чернушки. В конце февраля дума Соликамского городского округа не поддержала проект решения о безвозмездной передаче электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края. В минувшее воскресенье местная фракция КПРФ провела перед городским рынком пикет по этому поводу, заявив, что «против такого „дарения“».

Источник, близкий к правительству региона, пояснил, что решение сформировать на базе чернушинского МУПа краевое унитарное предприятие и консолидировать полномочия по управлению электросетями в нем было принято, чтобы облегчить процесс передачи этих функций на краевой уровень. По словам собеседника «Ъ-Прикамье», ПКГУП более прозрачная и подходящая для таких целей организационно-правовая форма и должна пользоваться большим доверием муниципальных властей. КСК при этом будет заниматься управлением сетевым хозяйством.

Исполнительный директор Центра по работе с проблемными активами (ЦРПА) Ольга Анисимова считает, что особых преимуществ у ГУП перед ООО нет. «О надежности ГУПов говорит то, что деятельность, которой они занимаются, не обременена конкуренцией, а имущество, переданное предприятию, остается в собственности его учредителя. С другой стороны, в последние годы унитарные предприятия часто признаются банкротами. Причинами их несостоятельности, как правило, становятся неэффективное руководство, физический и моральный износ имущества, бездействие учредителя, которое чревато субсидиарной ответственностью»,— говорит госпожа Анисимова. Практика консолидации электросетевого имущества в рамках иных организационно-правовых форм, например в ПАО или ООО, по ее словам, сегодня тоже существует. «Хозяйственным обществам проще привлекать инвестиции, поэтому они с наибольшей вероятностью смогут вести безубыточную деятельность. Прозрачность деятельности той или иной формы для ее учредителя при этом существенным образом не отличается»,— поясняет эксперт. По ее мнению, то, каким образом краевая компания будет обслуживать электросетевое имущество, в большей степени будет зависеть от на­дежности финансирования и степени контроля со стороны учредителя и в меньшей степени — от организационно-правовой формы. «В крайнем случае собственник может реорганизовать унитарное предприятие в хозяйственное общество»,— отмечает исполнительный директор ЦРПА.

Екатерина Артемова