Жители Самарской области оформили ипотеку в ВТБ за год на сумму свыше 11 млрд рублей

В 2022 году банк ВТБ предоставил в Самарской области более 3,8 тыс. ипотечных займов на 11,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

По программам государственной поддержки прошла каждая четвертая сделка. Более половины льготных сделок пришлась на «Ипотеку с господдержкой-2020». По ней в регионе выдано 564 займа на общую сумму более 1,9 млрд руб. Еще 420 жителей Самарской области с детьми улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись «семейной» ипотекой. Общая сумма таких кредитов превысила 1,4 млрд руб.

Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 3 млн руб. В ноябре-декабре жители региона оформили свыше 800 ипотечных кредитов на 2,5 млрд руб.

Евгений Чернов