Суд в Краснодаре удовлетворил требования Кирпичного завода №1 к мэрии краевого центра об оформлении долгосрочной аренды земельного участка в центре города. Два года назад из-за изменений в генплане территория завода оказалась в зоне специализированной общественной застройки. Суд решил, что этот факт не дает оснований городской администрации отказываться от договора об аренде земли под предприятием. Мэрия не исключает вероятности обжалования судебного акта. Юристы считают, что суд принял экономически обоснованное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирпичный завод № 1 работает в Краснодаре с 1994 года, но с 2010 года земельный участок под ним используется без договора об аренде

Фото: krd.ru Кирпичный завод № 1 работает в Краснодаре с 1994 года, но с 2010 года земельный участок под ним используется без договора об аренде

Фото: krd.ru

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «Кирпичный завод №1» о признании незаконным отказа мэрии Краснодара в предоставлении в аренду земельного участка на 49 лет. Речь идет о территории общей площадью 20 тыс. кв. м по улице Болотникова, 24/1 в Краснодаре. Судебный спор начался в январе прошлого года.

Как следует из материалов дела, в 1997 году мэрия города предоставила земельный участок в аренду ТОО «МП "Воланд"» (переименовано в ООО «Кирпичный завод №1» в марте 1999 года) для эксплуатации кирпичного завода. На территории предприятия находится двенадцать нежилых зданий, мастерские, склады, водонапорная башня и пр. С момента окончания срока действия договора об аренде участка (декабрь 2010 года) на новый срок договор с заводом не перезаключался, уточняется в решении суда, однако арендные отношения сторон сохранились, так как мэрия ежегодно выставляет счета, которые завод исправно оплачивает.

В январе 2012 года по решению гордумы Краснодара земельный участок, где располагается завод, оказался в границах зоны рекреационного назначения с водным объектом. Из-за несоответствия функционального зонирования участка в июле 2017 года учредители завода обратились к главе Краснодара с просьбой внести изменения в генплан, заменив зоны участка с «городских зеленых насаждений общего пользования» на «зону общественно-делового и коммерческого назначения».

Департамент архитектуры Краснодара в августе 2018 года рекомендовал главе города принять решение о внесении изменений в генплан. В 2020 году департамент в процессе работы над градостроительным документом указал, что земельный участок завода, который работает с января 1994 года, «по неизвестным причинам оказался в зоне специализированной общественной застройки» (зона дошкольных образовательных организаций). В сентябре 2020 года гордума утвердила генплан города без учета этих замечаний.

В дальнейшем заявитель направил обращения о предоставлении земельного участка в долгосрочную аренду без торгов, но в июле 2021 года мэрия отказала в аренде в связи с тем, что «участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии». В октябре 2021 года мэрия вновь отказала кирпичному заводу в аренде, уточнив, что «рассматриваемый участок расположен в зоне специализированной общественной застройки с размещением объектов местного значения».

Как отмечается в решении суда, соглашения по реализации инвестпроектов на этой территории не заключались. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на этом участке планируется строительство объектов местного значения.

«Само по себе изменение генерального плана не влечет изменения правового режима земельных участков при отсутствии доказательств реализации планов территориального планирования, ссылка на Земельный кодекс не может служить единственным основанием для отказа в предоставлении земельного участка в аренду. Даже в случае планирования размещения объектов местного значения в границах территории завода это не может стать причиной отказа для предоставления в аренду земельного участка»,— говорится в решении. Кроме того, суд посчитал, что позиция департамента не позволяет рационально использовать земельный участок до принятия решения о дальнейшей судьбе этой территории.

В пресс-службе мэрии Краснодара «Ъ-Кубань» сообщили, что в настоящее время администрацией города рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего обжалования судебного акта. Представители ООО «Кирпичный завод №1» отказались от комментариев.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что доводы ответчика выстроены нелогично и не в полной мере соответствуют законодательству, которое «в силу гибкости некоторых статей» ставит кирпичный завод в более выигрышное положение. «Суд полностью удовлетворил иск завода в силу сразу нескольких аргументов. Во-первых, наличие нежилых зданий промназначения на арендуемом участке в собственности у завода является преимущественным правом для продления договора об аренде. Во-вторых, решение об изменении генплана было принято без учета того, что на этих территориях уже находятся капитальные постройки и там работает завод, который является налогоплательщиком и одним из звеньев экономики города. При этом ответчик так и не предоставил доказательств того, что комплексное развитие территории уже спланировано»,— комментирует юрист.

Таким образом, по мнению господина Федюкина, оснований для принятия апелляцией иного решения практически не усматривается. Суд вполне обоснованно встал на сторону завода, так как это еще и экономически обосновано, считает спикер.

Тат Гаспарян

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