На Кубани планируют начать строительство 11 поликлиник

В 2023 году в Краснодарском крае планируют начать строить 11 поликлиник. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Она отметила, что новые медучреждения появятся в Темрюке, Краснодаре (по улице Куликова Поля и в станице Елизаветинской), Курганинске и Приморско-Ахтарске. Также поликлиники начнут строить в селе Борисовка и станицах Выселки, Новотитаровская, Тамань, Старощербиновская и Крыловская.

Строительство медучреждений уже началось в станицах Новотитаровской и Старощербиновской. К возведению здания на 350 посещений в смену также приступили в станице Тамань. Там совместят блоки взрослой и детской поликлиник.

Всего в 2023 году на Кубани планируют достроить девять поликлиник. Шесть из них будут детскими.

Татьяна Ручкина

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