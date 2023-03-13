Глава МИД Венгрии предложит французской Framatome расширить участие в строительстве АЭС «Пакш-2»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует обсудить с руководством французской компании Framatome расширение ее участия в строительстве АЭС «Пакш-2». Предложение связано с возможным выходом из проекта немецкой Siemens Energy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

В связи с этим господин Сийярто запланировал визит во Францию. Он намерен посетить АЭС на берегу пролива Ла-Манш, которая управляется Framatome.

«Сначала мы поговорим с нашим другом генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном о возможности восстановления мировой экономики, а затем у нас будет короткий рейс во Фламанвиль, где мы обсудим с Framatome, одной из ведущих мировых компаний в области атомной промышленности, расширение участия Франции в инвестициях в "Пакш-2"»,— написал глава венгерского МИД в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

АЭС «Пакш» — единственная АЭС, действующая на территории Венгрии. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых (пятого и шестого) энергоблоков с реакторными установками по российскому проекту ВВЭР-1200. Россия выделила Венгрии на проект «Пакш-2» государственный кредит до €10 млрд. Как сообщали в «Росатоме», строительство на объекте планируется начать в 2024 году.

В феврале стало известно, что Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало Siemens Energy лицензию на поставку оборудования для АЭС «Пакш-2». 14 февраля Петер Сийярто назвал решение немецкого регулятора покушением на суверенитет Венгрии, поскольку оно подрывает безопасность энергоснабжения страны. Контракт о поставках оборудования для строительства АЭС Siemens Energy делит с Framatome.

Лусине Баласян