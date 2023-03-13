На Кубани прогнозируют теплую погоду и ветер

В Краснодарском крае 14 марта обещают теплую, но ветреную погоду. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, днем в некоторых районах Кубани температура поднимется до 14°.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами в южной половине края могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега, в предгорьях и горах прогнозируется мокрый снег. Ночью и утром местами туман и гололедно-изморозевые отложения. Ветер составит 5–10 м/с, утром и днем местами будут порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2°, местами в восточной половине края -3…-5°; днем 9…14°; в горах ночью -1…-6°, днем 3…8°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Вечером и ночью местами на участке Джубга — Магри возможен дождь. Ветер составит 12–14 м/с с порывами до 15–20 м/с. В Новороссийске ночью ожидаются порывы ветра до 23–28 м/с, днем — до 19–24 м/с. Температура воздуха ночью на побережье будет 2…7°, днем 10…15°.

В Краснодаре 14 марта будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер — 5–10 м/с, утром и днем — 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+2°; днем — 11…13°.

Татьяна Ручкина

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