Свидетель: мать заставила отчима закопать тело забитого до смерти 5-летнего ребенка на берегу Кубани

Секретный свидетель по делу об убийстве 5-летнего мальчика, тело которого нашли закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, рассказал, что идею закопать мальчика отчиму подкинула мать. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

Господин Аракелян (полные данные были скрыты судом в целях безопасности) сидел в СИЗО вместе с обвиняемым Сергеем Бугорковым. По его словам, обвиняемый рассказал подробности последнего вечера мальчика: после того, как родители избили мальчика, отчим собирался позвонить в полицию и во всем сознаться. Однако Алена Бугоркова, вторая обвиняемая и мать ребенка, предложила мужчине закопать тело мальчика в лесополосе.

Екатерина Макличенко, адвокат Сергея Бугоркова, объяснила «Ъ-Кубань», что нельзя давать оценку этим показаниям свидетеля. К следующему заседанию защита готовит новые показания.

«Я полагаю, что свидетель, который не может сообщить о том, когда он давал показания следователю, даже время года не может вспомнить, как мы можем говорить, что это правдивые показания», - отмечает госпожа Макличенко.

Помимо этого были заслушаны показания классного руководителя старшей дочери Алены Бугорковой. Адвокат потерпевших Евгения Титушкина рассказал «Ъ-Кубань», что ее показания расходятся с тем, которые были даны в ходе досудебного следствия.

«У нас есть другие письменные показания, из других материалов уголовного дела, мы их сопоставим, и представим суду», - подчеркнула госпожа Титушкина.

Следующее судебное заседания назначено на 15 марта.

Олег Исаев

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