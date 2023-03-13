Минюст включил литовскую «Лигу свободных наций» в список нежелательных организаций

Минюст России включил в перечень нежелательных организаций литовскую НКО «Лига свободных наций». В Генпрокуратуре ранее сообщили, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

В сообщении Минюста указано, что «Лига свободных наций» включена в список нежелательных организаций в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что НКО «Лига свободных наций» возглавляется российскими гражданами, проживающими в Литве, Великобритании и на Украине. По информации надзорного ведомства, руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с «националистическими сепаратистскими лозунгами».

Представители «Лиги свободных наций» заявляют о необходимости борьбы с «колонизацией» некоторых регионов РФ и регулярно проводят акции в поддержку «национальных движений». В организацию, как утверждают ее руководители, входят представители башкир, бурятов, казаков, калмыков, татар и эрзян.

Александр Кислов