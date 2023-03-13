В Тамани за 2,5 млрд рублей продают участок под строительство контейнерного терминала

Земельный участок площадью 20 га на берегу Черного моря в поселке Волна Темрюкского района выставили на продажу за 2,5 млрд руб.

«Земля на первой линии Черного моря в новом строящемся порту Тамань»,– сказано в объявлении, размещенном на одном из интернет-ресурсов.

Как рассказал «Ъ-Кубань» собственник участка – совладелец компании «Вектор» – речь идет о территории, на которой ранее планировали построить контейнерный терминал, но позже от проекта отказались.

«Один из инвесторов проекта по строительству контейнерного терминала – экс-президент «Тольяттиазот» Владимир Махлай – покинул Россию. В результате наше сотрудничество прекратилось»,– рассказал собственник земли.

По его словам, в настоящий момент к земельному участку проявляют интерес крупные инвесторы, но пока все находится в стадии переговоров. При этом компания «Вектор» готова рассмотреть возможность своего участия в реализации нового инвестпроекта. «Это единственный участок, где можно построить частный порт. На соседнем участке государство намерено создать сухогрузный район морпорта Тамань и затем сдавать в аренду мощности»,– резюмирует собеседник.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Вектор зарегистрировано в 2007 году в Темрюкском районе. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Владеют обществом в равных долях Владимир Мищенко и Светлана Соловьева. Чистый убыток по итогам 2021 года составил 59 тыс. руб.

В апреле 2021 года Главгосэкспертиза повторно одобрила второй этап строительства сухогрузного района морского порта Тамань. Здесь планировали построить объекты инфраструктуры, зерновой, угольный и контейнерный терминалы. Проект пытались реализовать, начиная с 2014 года, однако за это время несколько раз менялась и стоимость, и состав инвесторов. В последней версии планировали вернуться к реализации проекта через механизм ГЧП.

Наталья Решетняк

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