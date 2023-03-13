Экс-начальника транспортной полиции в Сочи осудили на 3,5 года за получение взяток

Бывшему начальнику Сочинского линейного УМВД России на транспорте Олегу Молчанову назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Олег Молчанов регулярно безвозмездно или с 50%-ной скидкой питался в кафе «Бригантина», получив таким образом услуги более чем на 1,5 млн руб. Кроме того, через посредника Андрея Островского от организаторов прогулок на моторных катерах в морпорту Сочи он получал взятки, в том числе в виде оказания услуг по организации морских прогулок.

Уголовное дело в отношении экс-начальника транспортной полиции по эпизоду в кафе решили переквалифицировать с ч. 6 ст. 290 на ч. 1 ст. 285 УК РФ. В итоге его признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в четырех эпизодах получения взятки. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы и 1 млн руб. штрафа, а также лишил права в течение четырех лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Андрея Островского признали виновным по ч. 2 ст. 291.1 и ч 2 ст. 171 УК РФ. Ему назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, а также 300 тыс. руб. штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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