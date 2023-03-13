Чистая прибыль «Новотранса» в 2022 году выросла вдвое

Выручка холдинговой компании «Новотранс» по МСФО в 2022 году выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом и составила 52,3 миллиарда рублей.

В частности, 75% выручки принесло группе оперирование вагонами, 19% — ремонт вагонов, 6% — прочее. Чистая прибыль группы выросла в 2 раза и составила 16,3 миллиарда рублей.

После прогнозируемого снижения чистой прибыли по МСФО в 2023 году компания ожидает ее планомерного роста в последующие годы — до 25,9 миллиарда рублей в 2027 году. Чистая прибыль группы по МСФО в 2022 году составила 16,3 миллиарда рублей. В 2023 году «Новотранс» ожидает чистую прибыль в размере 12,5 миллиарда рублей, в 2024 году — 16,3 миллиарда рублей, в 2025 году — 23,5 миллиарда рублей, в 2026 году — 25,1 миллиарда рублей.

Юлия Майовер

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте