Экс-начальник Сочинского линейного управления МВД на транспорте осужден за взятки

Хостинский районный суд Сочи признал Олега Молчанова, бывшего начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-сотрудник МВД приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в сумме 1 млн руб.

Суд установил, что Олег Молчанов регулярно посещал кафе «Бригантина» в порту Сочи, где ему делали 50%-ю скидку или обслуживали бесплатно, в итоге объем незаконно полученных услуг общественного питания составил 1,5 млн руб. Кроме того, полицейский получал взятки от владельцев прогулочных катеров, за это он не привлекал предпринимателей к ответственности в случае выявления нарушений.

Вторым фигурантом дела является предприниматель Андрей Островский, который признан виновным в посредничестве при получении взяток, он получил условный срок. Оба подсудимых виновными себя не признали.

Летом прошлого года суд вынес приговор Александру Котову, бывшему начальнику отделения МВД на транспорте в морском порту Сочи, экс-полицейский был осужден условно. Суд признал, что Александр Котов, как и его руководитель Олег Молчанов, также незаконно пользовался скидками в кафе «Бригантина». В ходе следствия господин Котов дал показания, изобличающие Олега Молчанова.

Анна Перова, Краснодар