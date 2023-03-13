В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 14 марта

В Свердловской области во вторник, 14 марта, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. ГУ МЧС по региону объявил штормовое предупреждение в связи с непогодой.

Во время сильного ветра спасатели рекомендуют закрывать все окна и двери и по возможности отключать электроприборы. На улице нужно держаться подальше от легких построек, мостов, линий электропередачи, деревьев. Автомобилистам необходимо избежать маневров.

По данным синоптиков, 14 марта в Свердловской области температура ночью опустится до -1°…-6°, днем ожидается -4°…+1°. Местами умеренные осадки – снег, мокрый снег.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте