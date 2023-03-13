В Петербурге выявили схему хищения леса на 100 млн рублей

В Ленинградской области экономическая полиция выявила крупное хищение леса в Приморском районе. Двух предпринимателей и лесничего задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Нелегальный бизнес организовали владелец и генеральный директор коммерческой фирмы, которая по официальному договору занималась вырубкой леса на территории Джатиевского участкового лесничества Приозерского участкового лесничества. Заказчиком выступила компания-арендатор лесного массива»,— рассказали в ведомстве.

По данным МВД, незаконная заготовка леса проходила и на тех участках, где вырубка была запрещена. В конце 2022 года таким образом злоумышленники нелегально вырубили 1129 кубометров ели.

Полицейские возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых три лесовоза, компьютерную технику, банковские карты, телефоны, печати и документы. Материалы дела переданы в органы Следственного комитета.

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