Бывший высокопоставленный курский полицейский получил восемь лет за взятку от организатора казино

Железногорский райсуд Курской области признал виновным во взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего заместителя начальника МО МВД России «Железногорский» — начальника полиции Сергея Тертова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 8 лет колонии строгого режима, 1,43 млн руб. штрафа. Кроме того он лишен специального звания «подполковник полиции» и не может занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти сроком на 3 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что с ноября 2018 года по декабрь 2019-го Тертов получил 715 тыс. руб. от Вагаршака Хуршудяна, который организовал и проводил в Железногорске азартные игры в составе организованной группы. Деньги предназначались за общее покровительство, попустительство по службе и незаконное бездействие.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального ФСБ. По информации УМВД России по Курской области, Тертов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, как только стало известно о преступлении.

Хуршудян в сентябре прошлого года был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст.171.2 УК РФ). Вместе с ним по уголовному делу проходили семь человек.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте