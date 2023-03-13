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Коммерсантъ FM
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Власти Северной Осетии сообщили об увеличении количества въезжающих в Россию из Грузии

За последнюю неделю, когда в Тбилиси проходили столкновения между протестующими и полицией, российско-грузинскую границу через пограничный КПП «Казбеги — Верхний Ларс» с территории Грузии пересекло более 14 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер Республики Северная Осетия — Алания Ирбек Томаев.

«Увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ,— 14 072 человека»,— сказал Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве Республики Северная Осетия — Алания (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 13 марта, на въезд в РФ с территории Грузии за сутки оформлены 864 легковых автомобиля, на выезд из РФ — 641 машина, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление. Наибольшее число машин за последнюю неделю зафиксировано вчера, 12 марта,— 1197 легковых автомобилей в сторону РФ. За неделю через КПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 11 380 машин, отметил вице-премьер.

За прошедшую неделю через МАПП «Верхний Ларс» госграницу в обоих направлениях пересекли, согласно заявлению господина Томаева, 26 580 человек — число уехавших из Грузии не намного больше, чем приехавших из РФ.

Источник в муниципалитете грузинского города Степанцминда, расположенного непосредственно у границы, сказал в телефонном разговоре с «Ъ», что ничего «экстраординарного» в этих цифрах нет, они «часто меняются от недели к неделе»; что КПП «Казбеги» «работает в штатном режиме», а скопления автотранспорта на трассе Тбилиси—Степанцминда—Владикавказ, кроме непосредственно территории КПП, «сейчас нет».

Подробнее о грузинских протестах — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Георгий Двали, Тбилиси

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