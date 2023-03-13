ФСИН отчиталась о создании 367 исправительных центров для осужденных на принудительные работы

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев сообщил о создании в России 367 исправительных центров, которые рассчитаны на 40 тыс. осужденных к принудительным работам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Гостев подчеркнул, что альтернативный лишению свободы вид наказания «способствует повышению эффективности социальной адаптации осужденных, подготовке их к гражданской жизни, а также возмещению причиненного ими же ущерба». По его словам, новые исправительные центры создавались совместно с региональными властями и бизнесом, передает ТАСС.

В 2021 году в России было создано 117 исправительных центров, в которых могли отбывать наказание 8,7 тыс. осужденных к принудительным работам, отмечает агентство. К 2024 году, по словам главы Минюста Константина Чуйченко, необходимо создать более 80 тыс. мест для отбывания принудительных работ.

Ранее Верховный суд РФ потребовал от председателей региональных судов дать объяснение правоприменительной практике, в рамках которой более 35% обвиняемых по уголовным делам приговариваются к реальным срокам лишения свободы. В частности, ВС рекомендует не злоупотреблять условными приговорами, делая выбор в пользу наказания, не связанного с лишением свободы.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «За посадки ответят».

Александр Кислов