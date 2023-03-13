Погрузка товаров на железной дороге в Ставропольском крае снизилась 2,7% в 2023 году

В Ставропольском крае в первые два месяца 2023 года погрузка товаров на железной дороге снизилась на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 966 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно статистике компании, погрузка нефти и нефтепродуктов в январе-феврале текущего года снизилась на 38,8% (86 тыс. т), химических и минеральных удобрений — на 12% (328 тыс. т).

В то же время, на 26,6% увеличилась погрузка зерна (458 тыс. т), на 22,3% — строительных грузов (3,7 тыс. т), на 4,5% — продуктов перемола (9,5 тыс. т). Также в 10 раз увеличилась погрузка комбикормов (3,6 тыс. т).

Ранее сообщалось, что в первые два месяца 2023 года также на 6% снизилась погрузка товаров на железной дороге в Краснодарском крае.

Анастасия Назарова