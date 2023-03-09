Погрузка на железной дороге в Краснодарском крае снизилась на 6% в январе-феврале 2023 года

В первые два месяца 2023 года погрузка товаров на железной дороге в Краснодарском крае составила 4,5 млн т, что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В текущем году снизилась погрузка нефти и нефтепродуктов на 4,9% по отношению к периоду января-февраля прошлого года (2,8 млн т). Строительных материалов было погружено на 5,6% меньше (732 тыс. т). Существенно снизилась погрузка зерна — на 38,3% (125 тыс. т).

В то же время было погружено в 2 раза больше химических и минеральных удобрений (97 тыс. т). На 5,4% увеличилось количество погруженных продовольственных товаров (53 тыс. т), на 38,9% — продуктов перемола (32 тыс. т).

Ранее сообщалось, что погрузка на всем полигоне СКЖД снизилась на 8,6% в 2022 году.

Анастасия Назарова