В Самаре расследуют гибель мужчины при падении лифта

Кабина лифта рухнула на 22-летнего мужчину в лифтовой шахте дома в Самаре в воскресенье вечером. Происшествие случилось в 19:00 (MSK+1) в здании по ул. Невской. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В результате инцидента мужчина погиб на месте. Происшествие случилось во время строительных работ по замене лифтового оборудования.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов