В рамках подготовки к ежегодному отчету правительства премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с депутатами «Единой России» в Госдуме. Господин Мишустин отметил, что правительство «ценит сложившиеся отношения с фракцией». По его словам, благодаря активности депутатов принимаются важные законы, которые необходимы для социально-экономического развития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча депутатов с Михаилом Мишустиным

Фото: ГД РФ Встреча депутатов с Михаилом Мишустиным

Фото: ГД РФ

«Активная позиция ваших депутатов не только позволяет принимать законы, которые необходимы для социально-экономического развития нашей страны, но и обеспечивает обратную связь с людьми в каждом субъекте РФ, что существенно повышает качество парламентского контроля за уже принятыми нормативными актами»,— сказал премьер (цитата по сайту правительства).

Отдельно Михаил Мишустин отметил работу фракции с министерствами и ведомствами. «Есть важные инициативы, конструктивная критика, а главное — ответственный подход к принятию самых ключевых решений»,— добавил он.

По словам премьер-министра, депутаты фракции также немало сделали для ускорения интеграции четырех новых регионов. «Целый ряд инициатив, выдвинутых депутатами, помог правительству в короткие сроки подготовить законопроекты, обеспечивающие пенсионные и социальные гарантии граждан, а также поддержку культуры, образования и науки»,— сказал господин Мишустин.

С 13 по 17 марта Михаил Мишустин проведет пять встреч с каждой из думских фракций, на которых расскажет парламентариям об основных аспектах работы правительства, а депутаты смогут выступить со своими инициативами и предложениями. Дата выступления премьер-министра в Госдуме с отчетом работы правительства за 2022 год еще не определена. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, она запланирована на 23 марта.

Милена Костерева