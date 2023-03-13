Правительство еще не определило дату отчета перед Госдумой за 2022 год

Дата выступления премьер-министра России Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом работы правительства за 2022 год еще не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта, сообщили в пресс-службе правительства «Интерфаксу». При этом, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, день уже выбран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На 23 марта поставлен отчет правительства о его работе»,— сказал господин Зюганов на круглом столе по законодательному обеспечению топливно-энергетического комплекса. Его слова приводит «РИА Новости».

12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что заседание нижней палаты парламента, на котором выступит Михаил Мишустин, состоится 22 или 23 марта. Однако точной даты выступления господин Володин тогда не назвал.

В рамках подготовки отчета премьер-министр с 13 по 17 марта проведет пять встреч с каждой из думских фракций. Ожидается, что господин Мишустин расскажет парламентариям об основных аспектах работы правительства, а депутаты смогут выступить со своими инициативами и предложениями.

Милена Костерева