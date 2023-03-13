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Астраханку подозревают в хранении более 20 тонн немаркированной рыбы

В отношении жительницы Астрахани возбуждено уголовное дело за транспортировку и хранение 22 тонн немаркированной замороженной рыбы, сообщили в МВД России.

В полиции сообщили, что предполагаемое преступление выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области вместе с региональным управлением ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на подрыв экономической базы браконьерства, обнаружено более 22 тонн замороженной рыбной продукции без необходимой по закону маркировки, подтверждающей легальность ее происхождения», — отметили в МВД.

По данным полиции, женщина купила рыбу на 1,6 млн руб., привезла ее в рыбоперерабатывающий цех в Икрянинском районе, и хранила там для дальнейшей продажи.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки». Женщине до шести лет лишения свободы.

Сергей Петунин

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