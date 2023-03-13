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Более 70% «номерков» для записи к врачу в Удмуртии разместили в интернете

В период с 13 по 27 марта в Удмуртии для записи пациентов к врачам по 14 специальностям сформировали 229 360 слотов. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, порядка 71% «номерков» выложены для записи в интернет. Свободными для записи остаются 134 453 слотов.

Напомним, попасть на прием к специалисту возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с помощью Регионального портала медицинских услуг или колл-центра минздрава Удмуртии. Также в республике начало работать приложение «К врачу».

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