Мобильное приложение для записи к врачу запустили в Удмуртии

В Удмуртии начала работать мобильная версия Регионального портала медицинских услуг — приложение «К врачу». Оно доступно для смартфонов на базе IOS и Android, сообщает пресс-служба минздрава республики.

В приложении жители могут записать себя, ребенка или пожилого родственника к нужному специалисту, вызвать врача на дом, просмотреть расписание приема врачей, заполнить дневник наблюдения за здоровьем. Кроме того, приложение может напомнить о предстоящем визита, прислав оповещение на телефон или почту.

Отмечается, что в Удмуртии записаться на прием также можно на Едином портале государственных услуг, через Центр телефонного обслуживания 122, колл-центр минздрава республики или в регистратуре поликлиники.