Суд в Ростове продлил арест участнику украинского батальона «Айдар» Денису Мурыге

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест участнику украинского батальона «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денису Мурыге (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Юг» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мурыга

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Денис Мурыга

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По решению суда Денис Мурыга пробудет в СИЗО еще три месяца: мера пресечения в виде ареста продлена до 26 июня.

По версии следствия, Денис Мурыга в 2015 году вступил в «Айдар», получил там оружие, прошел обучение военному делу и занимался охраной лагеря. Его обвиняют в том, что он проходил обучение террористической деятельности и участвовал в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ). В суде мужчина признал вину.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону