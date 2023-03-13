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Коммерсантъ FM
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Суд в Ростове продлил арест участнику украинского батальона «Айдар» Денису Мурыге

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест участнику украинского батальона «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денису Мурыге (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Юг» из зала суда.

Денис Мурыга

Денис Мурыга

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Денис Мурыга

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По решению суда Денис Мурыга пробудет в СИЗО еще три месяца: мера пресечения в виде ареста продлена до 26 июня.

По версии следствия, Денис Мурыга в 2015 году вступил в «Айдар», получил там оружие, прошел обучение военному делу и занимался охраной лагеря. Его обвиняют в том, что он проходил обучение террористической деятельности и участвовал в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ). В суде мужчина признал вину.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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