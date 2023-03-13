«Щедрость на чужом поле»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о решении Microsoft сделать Outlook бесплатным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Microsoft сделала Outlook для компьютеров Mac бесплатным. Речь о приложении в AppStore. Раньше сервисом можно было пользоваться только при наличии подписки Microsoft 365 или как частью пакета Office. Специального отдельного приложения для Mac по этому поводу не планируется. Ожидаются обновления, которые будут развернуты все на той же сборке, вышедшей еще в конце 2020 года. Выглядеть и функционировать бесплатная версия будет почти так же, как и платная, но с рекламой. При этом в Microsoft подчеркивают, что их разработчики готовят для «яблочных» компьютеров перестройку Outlook с нуля.

Отмечу, что на собственной платформе команда из Редмонта планирует внедрить дизайн так называемого прогрессивного веб-приложения для сервиса Outlook. В этом создатели видят удобство конкретно для Windows. Так что в будущем не исключены как минимум визуальные различия в зависимости от операционной системы.

В праздничные чудеса верится с трудом. И на счет подношения Microsoft напрашиваются догадки. Начиная с банальной попытки вернуть часть аудитории на территории конкурента, протестировать новую модель использования продукта, вплоть до около шпионского варианта — открыть самомасштабирующийся полигон для обкатки инструментов искусственного интеллекта ChatGPT.

Кроме родного сервера бесплатный Outlook поддерживает Gmail, iCloud, Yahoo, а также работу с другими менее популярными почтовыми ящиками с протоколами доступа IMAP и POP.

Чтобы воспользоваться щедростью Microsoft, на компьютере должна стоять macOS не ниже 11 версии — Big Sur. Производитель чипа при этом не важен, будь то Intel или Apple. Пользователи «яблочной» техники, привыкшие к функции продолжения задач на других устройствах Handoff, не будут лишены ее и в случае с Outlook.