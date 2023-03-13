В Туапсинском районе планируют принять 2 млн туристов в новом летнем сезоне

В Туапсинском районе в летнем сезоне 2023 года планируют принять 2 млн туристов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом сезоне в районе будут работать 20 детских здравниц, 17 санаториев и 17 кемпингов. Ожидаемое количество туристов спрогнозировали специалисты развития курортов Туапсинского района на основе данных за 2021-2022 годы.

«Перспектива оздоровления в детских здравницах в предстоящем курортном сезоне — порядка 60 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Турпоток на Кубани летом 2022 года превысил 16,7 млн человек. К декабрю показатель превысил отметку в 17,4 млн туристов.

Анастасия Донскова

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