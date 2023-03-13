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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород – Анталья. Перелеты запланированы ежедневно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет Boeing 737-800 будет вылетать из Стригино в 14:30. Время в пути составит пять часов и 10 минут. Цена билета на ближайший рейс в Анталью начинается от 49 тыс. руб. при покупке перелета в одну сторону.

Сейчас из Стригино по чартерной программе в Анталью летают Southwind и Corendon. В конце марта регулярные рейсы по маршруту запустит Red Wings.

Анастасия Еремина

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