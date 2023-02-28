Red Wings запустит прямые рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода с 29 марта

Авиакомпания Red Wings с 29 марта начнет выполнять прямые регулярные рейсы в Анталью (Турция) из Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино. Перелеты запланированы по средам и пятницам.

Самолет будет отправляться из Нижнего Новгорода в 5:40 и прибывать в Анталью в 10:35. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость билетов на ближайший рейс в одну сторону – от 17,6 тыс. руб.

Согласно расписанию аэропорта Стригино, в марте в Анталью кроме Red Wing будут летать Azur Air, Southwind,Corendon и «Аэрофлот».

Анастасия Еремина