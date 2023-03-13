Доброволец из Тюменской области погиб в ходе военной спецоперации на Украине

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с младшим сержантом, сапером-пулеметчиком Андреем Мулявиным, который 23 февраля погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале районной администрации. На фронт тюменец отправился добровольцем в октябре 2022 года.

Андрей Мулявин будучи школьником принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления. После школы пошел в армию, а через шесть месяцев после этого заключил контракт. Служил в Чечне. За годы службы был награжден «За отличие в службе ВВ МВД России» и «За службу на Кавказе».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте