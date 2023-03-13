Экс-гендиректор уфимского «Прогресса» подозревается в мошенничестве

Следственным отделом по Советскому району Уфы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 43-летнего бывшего гендиректора АО «Башкирское производственное объединение “Прогресс”» Марата Тимирова. Факт хищения более 1,7 млн руб. был выявлен сотрудниками управления ФСБ России по Башкирии.

Как сообщили в пресс-службах регионального СКР и УФСБ, в августе 2021 года подозреваемый намеренно заключил с подконтрольной ему фирмой два фиктивных договора на разработку и поставку программного обеспечения для предприятия общей стоимостью более 1,7 млн руб. Позже выяснилось, что программное обеспечение было создано сотрудниками предприятия, а перечисленные в аффилированные компании средства были обналичены и похищены.

Карина Мамаева

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