Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за ненадлежащую уборку дорог

В столице Удмуртии прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и о благоустройстве в Индустриальном районе. В результате были выявлены недостатки по содержанию улиц 9 Января, Воткинское шоссе, Совхозная, Дзержинского и Буммашевская, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, на проезжих частях допущено наличие рыхлого снега и зимней скользкости, а также сформированы снежные валы и не расчищены остановочные пункты.

Начальнику Служба благоустройства и дорожного хозяйства внесено представление. Кроме того, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

В настоящее время нарушения устранены. Юридическому лицу назначили штраф в размере 100 тыс. руб.