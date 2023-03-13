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Коммерсантъ FM
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ТАСС: сборная РФ примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Российская сборная в июне поучаствует в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана. Турнир пройдет с 9 по 21 июня, в нем примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Афганистана.

«Восемь сборных будут разделены на две группы по четыре команды в каждой. Каждая команда проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале, команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня»,— сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Однако главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил «РИА Новости», что пока не знает об участии национальной команды в этом чемпионате. По данным источников «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз пока только ведет переговоры об участии сборной в чемпионате.

Футбольная ассоциация Центральной Азии была создана в июне 2014 года, она входит в Азиатскую конфедерацию футбола. В конфедерацию также входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Федерация футбола Восточной Азии, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии.

Анастасия Ларина

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