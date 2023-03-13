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НБКИ: средний размер потребкредита в Нижегородской области вырос на 15% в январе

В Нижегородской области средний размер потребительского кредита в январе достиг 229,5 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц показатель снизился на 4,3%, но за год вырос на 15,4%.

В России в целом средний чек потребкредита в январе составил 254,8 тыс. руб. Это на 3,8% меньше, чем в декабре, но на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний размер потребкредита в начале 2023 года сократился в большинстве регионов страны. Заметнее всего за месяц показатель снизился в Тульской (-14,2%, до 238,1 тыс. руб.), Саратовской (-13%, до 204,6 тыс. руб.) и Самарской (-10,3%, до 228 тыс. руб.) областях.

Елена Ковалева

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