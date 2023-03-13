В Перми определен перевозчик на экскурсионный автобусный маршрут

Перевозчиком на экскурсионном маршруте по основным достопримечательностям Перми будет пермское ООО «Автобик», он же определит и стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. Маршрут будет иметь символический номер 300.

Ранее о схеме маршрута рассказал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Демкин. «Полтора часа пути и 30 километров по историческим улицам города. Таким будет маршрут экскурсионного автобуса по Перми, который мы запускаем в год 300-летия города. Сейчас подготовлен маршрут по основным достопримечательностям. Поездку будет сопровождать аудиогид, билет будет действовать в течение всего дня, то есть можно будет выходить на остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Маршрут получился насыщенным: он пройдет по территории Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов»,— написал глава города.

Автобус оформят элементами фирменного стиля юбилея. Пассажиры маршрута во время поездки смогут послушать аудиогид с информацией об истории города, знаковых местах и выдающихся жителях. Приобрести билет можно будет в экскурсионном транспорте. Билет будет действовать в течение дня, то есть пассажиры смогут выйти на остановке и через некоторое время снова сесть в автобус.