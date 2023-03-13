В Приволжском и Вахитовском районах Казани сдадут 300 тысяч квадратных метров жилья

В этом году в Приволжском и Вахитовском районах Казани планируется сдать свыше 300 тыс. кв. м жилья. Об этом на деловом понедельнике сказал глава района Альберт Салихов.

«Мы посмотрели, какой большой объем был и в жилищном строительстве, и в капитальном ремонте и строительстве социальных учреждений, дорожной инфраструктуре», — отметил господин Салихов.

Кроме того, на территории улицы Портовой в Вахитовском районе Казани планируется провести реновацию. Там введут 1,5 млн кв. м жилых домов, а также построят 20 детсадов, три школы, набережные парки и скверы.

"Ъ-Казань"