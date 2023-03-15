«Иногда я чувствую себя правым, не зная причины»

Инсайт — один из самых известных феноменов мышления, который вот уже более ста лет не дает покоя ученым. Насколько мы продвинулись в понимании этого явления, можно ли назвать инсайт особым, «волшебным», механизмом и как его изучают в лаборатории, рассказала на открытой лекции Надежда Морошкина, кандидат психологических наук и старший научный сотрудник Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета.

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Инсайт — это необычный феномен мышления. С одной стороны, это процесс решения задач и открытие какого-то нового принципа решения. С другой — это одновременно и эмоциональный процесс, такое «ага-переживание». Чаще всего в качестве примера «ага-переживания» приводят случай, известный вам из школьной программы. Это случай Архимеда, который открыл свой закон, выскочил из ванной и голышом бежал по Серакузам с криком «Эврика!», настолько его поразило его собственное понимание, которое к нему пришло. Такие сильные «ага-переживания», конечно, случаются не часто, но так или иначе все люди с ними сталкиваются.

Исследования в лаборатории

Ученые задались вопросом, почему в каких-то случаях мы решаем задачу спокойно и последовательно рассуждая, а в каких-то решение приходит таким необычным образом.

Исследуя вопрос о том, сколько процентов творческих задач решается с «ага-переживанием», ученые Кляйн и Ярош в 2011 году собрали описания 120 случаев научных открытий, изобретений и бизнес-идей. У них получилось, что 54 случая (56%) из этих задач были решены с внезапными инсайтами, а случая (44%) были инсайтами, где новое понимание появлялось постепенно. Исследование Амори Данек и ее коллег в 2016 году показало, что правильное решение сопровождалось «ага-моментом» только в половине случаев. Исследователи взяли 45 студентов из Университета Мюнхена и предложили им три задачи, по семь минут на каждую. В первой надо было соединить девять точек четырьмя прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги. Во второй — передвинуть две из восьми монет так, чтобы каждая из монет касалась трех других. А в третьей — переложить одну спичку так, чтобы равенство стало верным. При этом исследователь наблюдает, как участник эксперимента решает задачу, как у него формируется новое понимание того, что нужно сделать. Участников просят рассуждать вслух, то есть озвучивать все мысли, которые приходят к ним в голову по ходу решения. Исследователи фиксируют эти такие вербальные протоколы и потом анализируют их. Иногда добавляют регистрацию движения глаз участников.

Субъективная внезапность

Одна из сложностей изучения инсайта — это то, что его невозможно прогнозировать. Участник эксперимента не может сказать, как близко он подошел к решению, или объяснить путь, которым он к нему пришел. Кроме того, инсайт может случиться тогда, когда человек не думал осознанно над задачей, а переключился на что-то другое.

Так какие когнитивные процессы ведут к появлению инсайтной догадки?

У ученых есть несколько гипотез. Первая — это гипотеза бессознательной работы. Она предполагает, что процесс решения задачи какое-то время протекает на бессознательном уровне и решение появляется в сознании в готовом виде, без всяких промежуточных стадий. Эту гипотезу первым высказал Анри Пуанкаре. Вторая — гипотеза ошибки интроспекции. В этом случае ученые считают, что решение идет за счет осознаваемых процессов, а субъективная внезапность — результат того, что в момент переключения на новую репрезентацию, новый угол зрения, решение становится сразу видно. Например, в известной задаче, где к реке подходят два человека. У берега лодка, которая выдержит только одного. Надо переправить обоих на другую сторону реки. Как? Большинство людей, читая условия задачи, представляют себе, что оба человека подошли к реке с одного берега. Но это не верно, в задаче нет такого условия. А вот если представить, что люди пришли к реке с разных сторон, тогда решение становится очевидным.

Сейчас сторонники обеих гипотез сходятся на том, что момент переключения на новый угол зрения в задаче является наиболее важным. Эта новая репрезентация может достигаться как с помощью спонтанной реорганизации памяти, так и благодаря какой-то внешней подсказке или совокупности наших собственных безрезультатных попыток, которые натолкнут нас на правильное решение.

Феномен «ага-переживания»

Сегодня главная загадка инсайта не в том, как генерируется новая идея, а в том, как человек понимает, осознает, что именно эта идея — это то, что ему нужно. «Я не проверил этой идеи; для этого не имел времени <…> тем не менее я сразу почувствовал полную уверенность в правильности идеи. Возвратившись в Кан, я сделал проверку; идея оказалось правильной»,— писал в своих дневниках Анри Пуанкаре. О том же говорил и Альберт Эйнштейн: «…Иногда я чувствую себя правым, не зная причины...».

Математику Итан Чжану удалось сделать серьезный шаг к решению одной из старейших математических проблем — гипотезе о простых числах-близнецах. Этой проблемой Чжан занимался три года без всякого результата. Решение пришло неожиданно, когда он сидел во дворе дома своего друга в Колорадо, ожидая, когда они поедут на концерт. «Я сразу понял, что это и есть решение»,— сказал Чжан в одном из своих интервью. На проверку и доработку этой идеи у математика ушло еще несколько месяцев.

Когда у нас случается «ага-момент», мы одновременно испытываем целый комплекс переживаний: переживание внезапности догадки, субъективная очевидность, уверенность в правильности догадки еще до ее проверки, удивление и положительные эмоции. Самой интересной для изучения является именно уверенность в правильности пришедшей догадки.

Исследования профессора Олега Тихомирова и его коллег с участием профессиональных шахматистов позволили обнаружить и описать феномен эмоционального предвосхищения вербализации решения. Испытуемые решали шахматные задачи и рассуждали вслух о своих решениях. Параллельно к ним был подключен аппарат, считывающий кожно-гальваническую реакцию. Этот аппарат считывает изменение электрического сопротивления кожи, что позволяет регистрировать эмоциональное напряжение. Исследование показало, что резкое падение сопротивления связано именно с «ага-моментом». Другими словами, эмоциональная реакция «ага-инсайта» определенно есть и она опережает вербализацию идеи.

Но будут ли такие идеи цениться больше? Ученый Гейбл и его коллеги в 2019 году попросили 27 физиков и 60 писателей вести дневниковые записи о своих творческих идеях в течение двух недель. Они должны были фиксировать свои наиболее креативные идеи и отвечать на ряд вопросов о качестве этих идей и способе их получения. По итогу исследования идеи, сопровождающиеся «ага-моментом», получили более высокие оценки креативности и важности. Однако при повторной оценке через три-шесть месяцев значимость «ага-идей» для испытуемых значительно снизилась. Значимость же идей, пришедших без «ага-инсайта», не изменилась.

Ложный инсайт

Но далеко не все «ага-инсайты» ведут к правильному решению. Исследование Сальви и ее коллег в 2016 году обнаружило, что инсайтные решения задач чаще оказываются правильными, чем простые аналитические решения. Ученые взяли четыре типа задач (поиск ассоциаций, анаграммы, ребусы и фрагментарные изображения) и опросили 266 человек. При оценке результатов выяснилось, что, несмотря на то что инсайтные решения оказываются правильными, в отличие от тех, которые найдены аналитическим методом, существует феномен ложного инсайта, когда «ага-переживание» сопровождает ошибочную догадку.

Наличие ложного инсайта возвращает нас к вопросу о том, как же формируется «ага-переживание». Ученые Тополински и Робер в 2010 году выдвинули гипотезу, что «ага-переживание» — это не «откровение свыше», а результат повышения скорости обработки условий задачи в моменты смены представления о ней. Если задача становится для нас более объемной и связной, скорость решения увеличивается и возникает инсайт. Если это так, тогда уверенность в правильности инсайтов основывается не на скрытой работе бессознательного, а на быстроте решения и получения ответа.

Это значит, что можно искусственно увеличивать скорость решения задачи, то есть подводить человека к ложному решению, ложному инсайту. Например, если сначала дать человеку прочитать пять-шесть слов на тему кухни — ножи, плита, фартук, готовка, вкус, рецепт,— а потом попросить составить его из анаграммы ОВАПАР нужное слово, то первым, что быстро придет на ум, будет слово ПОВАР, хотя правильным решением будет ОПРАВА. Это происходит потому, что мозг связал слово с ранее прочитанными в ассоциативный ряд и моментально выдал решение. Это и есть ложный инсайт. Поэтому всегда необходима проверка своих решений.

По материалам открытой лекции в представительстве СПбГУ в Барселоне

Мария Грибова